La semana pasada, dos de las figuras más importantes del gobierno israelí se manifestaron a favor de la idea planteada por Donald Trump de transformar a la Franja de Gaza en un balneario turístico. Fuentes de Tel Aviv revelaron que el gobierno tiene “muy avanzado” un proyecto para construir en la Franja “el complejo turístico más civilizado del mundo”. “Creemos que este resort va a ser un éxito, porque, a diferencia de otros complejos turísticos de Medio Oriente, que son autocráticos y salvajes, este será democrático y civilizado. Y esto es porque desde el momento mismo de su planificación hasta su finalización se utilizarán técnicas de construcción basadas en los principios en los que se sustenta la civilización occidental. Inspirados en esos valores es que armamos el proyecto, que consiste en reducir la infraestructura del territorio a los escombros, asesinar al 3% de la población y desplazar al resto, y a partir de ahí construir hoteles cinco estrellas”, explicaron las fuentes.

La declaración: “Hoy en día, establecernos en Gaza es más importante que establecernos en Cisjordania”. Colono israelí que quiere mudarse a la playa.