Las imágenes registradas por el robot submarino despertaron el interés y la curiosidad de miles de uruguayos, aunque los responsables del proyecto Uruguay Sub200 reconocieron que, tras las primeras transmisiones, el interés del público comenzó a decaer. De todas maneras, hay personas que siguen tan interesadas como el primer día. Es el caso de Julio Luis Sanguinetti, quien desde hace siete días no duerme porque espera ver aparecer algún cangrejo rojo en la pantalla de su computadora. “Voy a ser honesto. Desde la derrota de la Coalición Republicana que está un poco quieta la cosa desde el punto de vista del laburo. Me encantaría reflotar el tema de la pesca del cangrejo rojo. El problema es que no sé exactamente cuánto pedirles a los inversores, si uno, uno y medio, dos o más. Todo depende de cuánto cangrejo rojo haya y qué tan cerca de la superficie esté. Ojalá que aparezca alguno y pueda comenzar a contactarme con los inversores”.

Cambio de hábito: “Ya no uso tanto el teléfono. Ahora me comunico más que nada por la dark web”. Julio Luis Sanguinetti, político grabado.