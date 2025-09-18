La Fiscalía General de la Nación continúa investigando las finanzas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en el marco de las denuncias sobre balances falsos, desvíos de fondos, faltantes de dinero y otros delitos. Desde la calle Guayabos niegan las acusaciones, aunque reconocen que los balances contables de la institución “pueden caer en algún tipo de desprolijidad”. “Es cierto que a veces hacemos las cosas con más garra que técnica. Es muy lindo poder aplicar sistemas prolijos a la hora de elaborar la información financiera, pero no siempre se puede. A veces no hay más remedio que meter para obtener resultados. Sacar las cosas a puro huevo está en nuestro ADN”, declaró un directivo de la AUF.

De todas maneras, en la institución están manejando la posibilidad de traer a un contador extranjero para ordenar la situación financiera. “Lo estamos evaluando. Tiene que ser un profesional de peso y con mucha experiencia, porque no cualquiera puede enfrentarse a este desastre”.