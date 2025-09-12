Como es tradicional, la exposición que organiza año a año la Asociación Rural del Uruguay (ARU) trae a Montevideo a un gran número de personas involucradas con la actividad agropecuaria. Desde la gremial creen que este es uno de los principales valores de la exposición. “Acá vienen personas de todos los rincones de nuestro país. De Tranqueras, de Tomás Gomensoro, de Guichón y hasta de Pocitos”, indicó un directivo de la ARU.

Los ruralistas valoran especialmente el “enorme sacrificio” que hacen estas personas para estar presentes en el evento más importante del campo. “Hay peones que hacen 200 o 300 kilómetros a caballo o manejan ocho horas para traer algún gran reproductor macho. Pero esto no es nada comparado con la cantidad de productores que, para venir desde Pocitos, se bancan los embotellamientos en Benito Blanco, los ómnibus que se te tiran encima en Fernández Crespo y esa rotonda del Palacio Legislativo que nunca sabés bien cómo hay que hacer para agarrar Agraciada. Eso se llama amor al campo”.