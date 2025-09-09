El escupitajo que lanzó el exatacante de la selección uruguaya al director técnico de los Seattle Sounders le valió una penalización de tres partidos sin jugar por la Major League Soccer de Estados Unidos. Tras reconocer su error y pedir disculpas, Suárez adelantó que no piensa desperdiciar el tiempo libre que tendrá durante las próximas tres semanas. “No me voy a quedar quieto. Voy a aprovechar para terminar la novela que empecé a escribir allá en Holanda cuando mordí a un rival por primera vez. Como la vida de un jugador profesional te insume mucho tiempo, solamente puedo escribir durante el tiempo que estoy sancionado”, explicó el futbolista.

La novela seguramente será publicada el año que viene y tendrá aproximadamente 900 páginas. Suárez no descarta escribir una segunda parte en los próximos años. “Si me dedico a ser director técnico, seguramente reciba muchas sanciones también, así que tiempo no me va a faltar”.