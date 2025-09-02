El máximo goleador histórico de la selección uruguaya volvió a protagonizar un escándalo por agresión a rivales. En esta ocasión, Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders, equipo que le ganó a Inter Miami en la final de la Leagues Cup. Tras el incidente, el delantero reconoció que se siente “cada vez más cerca del retiro”. “Uno tiene 38 años y ya no es el mismo de antes. Obviamente, los dientes ya no me funcionan como cuando tenía 28 años. Uno tiene que saber cuándo el cuerpo dice ‘basta’”, declaró Suárez.

El jugador reconoció que el escupitajo tras el partido contra los Sounders fue producto de la frustración. “Cuando a uno el cuerpo ya no le da, termina haciendo cualquier cosa. Yo fui hacia él con la intención de morderlo, pero se me acalambró el maxilar ni bien abrí la boca, así que lo terminé escupiendo de puro caliente”.