Desde la oposición cuestionaron la versión del gobierno según la cual los soldados estadounidenses que ingresaron al país sin autorización parlamentaria no participaron en ejercicios militares. “No es cierto que hayan venido a hacer simulacros de combates ni nada por el estilo. Fue una misión de observación, nada más. Ellos solamente estaban interesados en las aguas subterráneas. Querían saber cuánta había, a qué profundidad estaba, qué calidad tenía y cosas por el estilo. De hecho, son el tipo de cosas que suelen interesarles a los científicos, no a los militares. Eso nos sorprendió un poco”, aseguraron desde el Ministerio de Defensa.

“Creemos que la confusión se generó porque los marines de Estados Unidos trajeron maquinaria para excavar la tierra y recoger muestras de agua. Seguramente muchos confundieron esos equipos con armamento militar. Pero nada que ver”, agregaron desde la cartera.