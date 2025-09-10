El mandatario bolivariano había decidido el año pasado adelantar la Navidad, con el objetivo de que el pueblo venezolano pueda disfrutar durante más tiempo de esta festividad. Este año redobló la apuesta y no sólo adelantó la Navidad, sino también la salida del sol. “Queremos que los venezolanos puedan disfrutar más del hermoso sol que baña estas tierras bolivarianas. Y que quede claro que esto no es un cambio de horario. De ninguna manera. Aquí lo que va a ocurrir es que el sol va a empezar a salir dos horas antes. Vamos a tener días más largos y noches más cortas”, declaró Maduro en su programa televisivo.

El mandatario advirtió de todas maneras que existe cierto riesgo de que Estados Unidos sabotee este plan bolivariano. “No les voy a decir que esta posibilidad no existe. Pero les puedo asegurar una cosa: si eso pasa, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para terminar con las injerencias del Imperio”.