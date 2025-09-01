Unas declaraciones de un integrante del equipo económico, que afirmó que el programa del Frente Amplio era “impagable”, generaron duros cuestionamientos por parte de la oposición. Blancos y colorados consideraron que los frenteamplistas “engañaron a la población” al prometerle una serie de medidas que ya sabían que no eran capaces de cumplir. “Es un caso absolutamente escandaloso. Hay siete personas que votaron al Frente Amplio porque leyeron el programa y consideraron que era bueno para el país. Ahora nos venimos a enterar de que la fuerza política los engañó descaradamente. Si me preguntan a mí, creo que la Corte Electoral debería descontarle esos siete votos al Frente”, disparó un legislador nacionalista.

Pero desde el propio oficialismo también surgieron críticas a las declaraciones. “Este episodio decepcionó a muchos militantes que estaban convencidos de que el programa era financiable. Ahora sólo falta que les digan que los Reyes Magos son los padres”, se quejó un dirigente frentista.