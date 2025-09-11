A medida que aumentan las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China e India, en el Viejo Continente impera una visión pesimista sobre el futuro. “Tanto en Londres como en París y Berlín existe la percepción de que en el mundo de hoy nadie nos pide permiso para nada. Durante todo el siglo XX los países europeos fuimos actores importantes en el escenario global. Hoy en día estamos a punto de ser eliminados de la Tercera Guerra Mundial”, advirtió un diplomático francés.

La posibilidad de quedar fuera de un enfrentamiento a escala planetaria sería un “duro golpe” para Europa. “En 1914 y en 1939 no fuimos solamente sedes de las guerras mundiales, sino que fuimos protagonistas. Esta vez se corre el riesgo de quedar completamente eliminados o, en caso de que Europa sea la sede de la Tercera Guerra Mundial, participar solamente por ser locatarios, lo que serían tanto o más humillante”, se lamentó el diplomático.