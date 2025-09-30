La designación del nuevo fiscal de Corte es uno de los principales temas pendientes del sistema político. Hasta el momento se habían registrado pocos avances en las negociaciones, pero ayer el Partido Nacional (PN) propuso formalmente un nombre para ocupar el cargo. Se trata de Valeria Ripoll, excandidata a la vicepresidencia por el nacionalismo. “El cargo de fiscal de Corte es demasiado importante como para dejarlo en manos de personas con poca trayectoria. Valeria Ripoll se ha convertido en una figura con el peso necesario como para afrontar los importantes desafíos que representa desarrollar esta tarea”, explicó un dirigente blanco. Una de las grandes ventajas de esta propuesta es que recoge un apoyo “prácticamente unánime” en la interna del PN. “Es natural que cualquier nombre que se presente entusiasme más a unos que a otros, pero en el caso de Ripoll no es así. Todos, absolutamente todos los blancos, ya sean dirigentes o militantes de a pie, están más que entusiasmados con la idea de que ella ocupe el cargo”.

La propuesta oficial: “Por ahora estamos manejando únicamente una lista de personas que no están interesadas en ocupar la Fiscalía de Corte. Es realmente grande, nos va a llevar un buen tiempo procesarla”. Gobernante muy atareado.