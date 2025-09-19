Desde la Intendencia de Montevideo se reconoce que la floración de los plátanos genera episodios molestos para la población, pero las autoridades creen que las ventajas de este tipo de árboles compensan los males. Frente a este argumento, un grupo de vecinos elevó un pedido ante la autoridad departamental para que las veredas sigan estando pobladas por estos árboles, pero de una variedad diferente. “Ya que estos árboles traen tantas ventajas, ¿por qué no se puede plantar alguna variedad que dé bananas en lugar de pelusa? Con eso no sólo nos evitaríamos las alergias primaverales, sino que tendríamos además una fuente de alimentación saludable, muy rica en potasio”, explicó uno de los impulsores del pedido.

En el grupo pretenden “que no se repita el error cometido con las palmeras, que se trajo una especie que da unos butiá asquerosos en lugar de cocos”. “Sin dudas, el turismo se hubiera visto beneficiado con la presencia de cocos en las playas uruguayas. Además, hasta donde sabemos, el picudo rojo no ataca palmeras de las que dan cocos”.