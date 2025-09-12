El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunirá en las próximas horas para tratar el tema de la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. Durante la reunión, que fue propuesta por Polonia, este país solicitará formalmente mudarse a otro continente. Según explicó un vocero de Varsovia, “estamos confiados en que la OTAN va a intentar defendernos, pero no sabemos si va a tener éxito. La pasión de los autócratas por invadir Polonia se mantiene a lo largo de las décadas. Aunque esta vez logremos repeler a [el presidente ruso, Vladimir] Putin, tarde o temprano va a venir alguien más con intenciones de invadirnos”.

Si bien los polacos tienen algunas preferencias sobre en qué continente quieren instalarse, también aclaran que están abiertos a otras opciones. “Nos encantaría estar en América del Norte o Australia, pero si tiene que ser en la Antártida, lo aceptamos. Sería un poco más frío de lo que estamos acostumbramos, pero por lo menos estaríamos a salvo de los psicópatas que suelen gobernar nuestros países vecinos”, explicó el vocero.