Un trabajo elaborado por investigadores de la Universidad de la República analizó cuáles son los principales sueños que tienen los escolares uruguayos. Como ocurrió en estudios anteriores, jugar al fútbol, ser policía y cantar cumbia ocupan los primeros puestos, pero los expertos detectaron que matar soldados españoles con un mosquete es algo que les seduce cada vez menos a los niños uruguayos. “Es muy preocupante. No es que la posibilidad de morir en un campo de batalla por el disparo de un mosquete o ensartado por una bayoneta de un soldado español enviado a la Banda Oriental para proteger los intereses de la Corona fuera de las opciones más populares. Pero las menciones a este sueño son cada vez menos”, advirtió uno de los autores del informe.

Un legislador nacionalista consideró que estos datos “son la prueba de que no podemos desalentar el respeto y la reverencia a los símbolos patrios, como algunos quieren, sino todo lo contrario. No podemos dejar que los niños de la patria se dediquen todo el tiempo a aprender informática, algo que no sirve para nada desde el punto de vista de la guerra moderna”.