El sector frenteamplista La Amplia, encabezado por Carolina Cosse, sufrió varias bajas en los últimos meses, incluyendo la de Silvia Nane, que se confirmó ayer. A pesar de esto, un alto dirigente de la agrupación negó que esta se vaya a disolver. “Vamos a seguir adelante. No pensamos abandonar nuestro plan de ingresar al Frente Amplio y tampoco nos vamos a cambiar el nombre. Esto último es un gesto irónico más que nada, pero bueno, lo que importa es que el sector se mantiene tal como está. Ni siquiera vamos a cambiar los carteles”.

El dirigente consultado consideró que es importante “adecuarse a los tiempos que corren”, por lo cual “adoptar la ironía como discurso es fundamental”. “Estamos hablando de uno de los rasgos más distintivos de nuestra época. Estoy seguro de que los frenteamplistas, especialmente los más jóvenes, van a saber apreciar nuestro sutil manejo de la ironía y nuestra capacidad de autoparodiarnos. Esto va a ser el comienzo de nuestra recuperación”.