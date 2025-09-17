Las encuestas sobre la aprobación del presidente coinciden en que el número de uruguayos que aprueban su gestión se mantuvo relativamente estable desde que asumió, pero la desaprobación va en aumento. Según los expertos, esto sería un indicador de que la luna de miel entre Orsi y la opinión pública está llegando a su fin, aunque no necesariamente esto se traducirá en un mayor nivel de confrontación. “Por las características del presidente y también de la política uruguaya, creemos que la luna de miel va a dar lugar a un matrimonio tedioso y aburrido. Nos esperan cuatro años de poca confrontación, pero también pocas novedades, poco entusiasmo y poca adrenalina”, opinó un experto en opinión pública.

“En este tipo de casos, lo único que puede hacer que se encienda nuevamente la chispa de la pasión es algún acontecimiento externo, como un conflicto con Argentina. Sin eso, va a ser difícil que el presidente y la opinión pública no terminen soportándose en silencio porque no hay más remedio”, agregó el experto consultado.