Si bien hasta hace pocas semanas los ultraderechistas que apoyan a Israel rebatían las acusaciones de que el Estado hebreo está cometiendo un genocidio contra los palestinos, actualmente prefieren evitar esta discusión. “No podemos enfrascarnos en polémicas sobre si Israel está cometiendo un genocidio o no, o si la Alemania nazi asesinó a varios millones de judíos o solamente a unas decenas de miles. Tenemos que enfocarnos en los muchos problemas del presente, como por ejemplo, la presencia cada vez mayor del budismo en el mundo occidental”, declaró un líder ultraderechista de Países Bajos.

“Esto representa una amenaza a nuestra identidad. Las bases de la civilización occidental están siendo socavadas por los budistas, que, como se sabe, tienen valores diferentes a los nuestros. Si no actuamos cuanto antes y pasamos a la ofensiva, vamos a terminar degollados por las armas de los budistas, que no sé bien si son sables, cimitarras, dagas o qué cornos, pero sí sé que son letales”, opinó el ultraderechista.