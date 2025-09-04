Si bien el presidente de Estados Unidos no ha logrado, a pesar de todos sus esfuerzos, avanzar en soluciones para las guerras de Gaza y Ucrania, y de hecho estos dos conflictos están recrudeciendo, su optimismo se mantiene intacto. “Yo podría terminar con la guerra entre Estados Unidos y Venezuela en un par de minutos. Si no lo he hecho aún, es porque la guerra todavía no empezó, pero ni bien autorice un ataque aéreo a las fuerzas de Nicolás Maduro comenzaré a trabajar para alcanzar la paz. Honestamente, no creo que me lleve demasiado trabajo”, declaró el mandatario.

Sin embargo, fuentes del Pentágono pusieron en duda la viabilidad de este plan. “Si Trump quiere que la guerra contra Venezuela sea una catástrofe que lo deje como un auténtico villano, va a necesitar que las tropas de Estados Unidos se queden un par de años. Si no, no hay forma de que pueda superar el desastre que hizo Joe Biden con la retirada de Afganistán”.