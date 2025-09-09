A medida que avanza el tratamiento parlamentario del presupuesto, aumentan las críticas hacia el artículo que habilita el levantamiento del secreto bancario sin autorización de la Justicia. “Esta medida responde a las presiones de gobiernos extranjeros. Levantar el secreto bancario, un elemento clave del sistema financiero garantista del que los uruguayos nos sentimos tan orgullosos, representaría una escandalosa pérdida de la soberanía. Los países independientes de verdad, como Bahamas e Islas Caimán, no ceden a las presiones. Yo lo sé porque tengo cuentas ahí y nadie me molesta”, declaró un empresario uruguayo.

Otro empresario consideró que “si se consuma esta escandalosa pérdida de la soberanía, muchos hombres de negocios vamos a mudar nuestros activos y nuestras empresas a Panamá y otros países. Y no hay nada más duro que cuando a uno lo obligan a irse al exilio”.