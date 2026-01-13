José María Aznar, quien fuera presidente de España entre 1996 y 2004, está de visita en Uruguay y se reunió con dos expresidentes uruguayos: Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. Este último calificó el encuentro como “altamente positivo”, ya que el español “es una persona muy generosa a la hora de compartir su vastísima experiencia política”. “Hace algunos días publiqué un tuit en el que dejaba bien en claro mi postura contraria a la dictadura de Nicolás Maduro, pero también aseguraba que no estaba de acuerdo con la intervención armada de Estados Unidos. Pues bien, después de hablar con el expresidente Aznar me di cuenta de que, en realidad, la intervención de Washington sólo puede traer cosas buenas, como ocurrió en Irak”.

Lacalle Pou contó que Aznar le dijo que está “profundamente convencido” de que hizo lo correcto al acompañar la campaña lanzada por George W Bush, aun teniendo en cuenta que las armas de destrucción masiva que supuestamente motivaron la invasión nunca existieron. “Me dijo una frase que me quedó marcada: la lucha por la libertad a veces exige recorrer caminos sinuosos”.