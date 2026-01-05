Tras la autorización del gobierno uruguayo y mucho antes de lo que se esperaba, las empresas habilitadas para buscar hidrocarburos en la plataforma continental comenzaron a realizar sus prospecciones. Fuentes del Poder Ejecutivo revelaron que las primeras informaciones acerca de los resultados son “auspiciosas”, aunque aclararon que aún falta mucho camino por recorrer. “Las primeras noticias son muy positivas: no se encontró nada de petróleo. De todas maneras, estamos lejísimos de poder confirmar que ya nos salvamos de la destrucción de los ecosistemas marítimos y de convertirnos en víctimas de una invasión extranjera, y todo eso a cambio de una enorme cantidad de dinero que no va a hacer otra cosa que corromper al sistema político. Aún falta mucho por explorar, y el riesgo de que se encuentre petróleo está presente”.

Las fuentes explicaron que la estrategia uruguaya “por el momento seguirá siendo rezar para que no se encuentre el petróleo que seguramente está ahí abajo, por lo menos hasta que las energías renovables sustituyan a los combustibles fósiles”. “Sabemos que es difícil, pero nosotros mantenemos la fe”.