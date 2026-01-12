Si bien los balnearios que más han crecido en los últimos años se encuentran en Rocha y Maldonado, también en Canelones hay lugares que despiertan un interés creciente por parte de los veraneantes. Es el caso del balneario San Luis, que desde hace algunos años viene viendo cómo se incrementa la cantidad de personas que llegan para alquilar casas. Según explicó un agente inmobiliario de la zona, “San Luis nunca fue un balneario especialmente codiciado, pero desde hace algunos años, gracias a una mezcla entre consumo irónico y atracción por lo vintage, se empezó a llenar de jóvenes”.
Pero los operadores turísticos que trabajan en San Luis temen que esta ola de veraneantes no dure demasiado. “Como suele ocurrir en estos casos, se van a empezar a instalar cafeterías para consumidores irónicos, restaurantes para consumidores irónicos, tiendas de ropa de segunda mano para consumidores irónicos, hasta que, finalmente, estos van a redescubrir algún otro destino turístico y se van a ir”.
“Yo antes veraneaba acá porque era un balneario bien tradicional, bien tranquilo, pero ahora ya es cualquier cosa. Se volvió re cheto”, veraneante que llegó al balneario por primera vez hace cinco días.