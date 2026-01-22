18 de Julio verá desfilar hoy de noche a todos los conjuntos que participarán en el Concurso Oficial de Carnaval. Como todos los años, el desfile será una oportunidad para que murguistas, parodistas y humoristas, entre otros, den rienda suelta al desparpajo que caracteriza a la fiesta de Momo. De todas maneras, como los tiempos cambian, los conjuntos buscarán ser “muy cuidadosos” con las formas de caminar y los pasos de baile que desplegarán por la principal avenida, porque son conscientes de que muchos de ellos pueden resultar ofensivos para algunos espectadores.

“Hay que entender que los tiempos cambiaron. Hay formas de caminar que en los desfiles de antes podían verse como una cosa natural, pero hoy en día pueden herir ciertas sensibilidades”, explicó el director de una murga.

El responsable de un grupo de parodistas coincidió con esta apreciación y agregó que lo mismo ocurre con los pasos de baile. “La verdad es que, nos guste o no, algunos pasos de baile ya no son tan bien vistos como antes. Y la verdad es que no ganamos tanta plata como para bancarnos que nos traten como criminales. Mejor vamos a lo clásico, que no ofende a nadie”.

Chiste cancelado

–Xxx.

–Xx Xxxxx xxxx.