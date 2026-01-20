La ley que votó el Parlamento el año pasado para rescatar a esta caja paraestatal establecía que los cargos en el directorio son honorarios. Por eso sorprendió tanto la noticia de que cuatro de sus directores se habían votado una partida de 130.000 pesos mensuales. Pero los directores en cuestión justificaron su decisión argumentando su necesidad de conseguir más dinero. “Yo tengo mi trabajo, que me permite bancar mis gastos y hasta ahorrar un poco, pero eso sólo no me alcanza. Realmente necesito ahorrar. Y eso lo sé precisamente porque estoy en el directorio de la Caja y veo que nos enfrentamos a un panorama más oscuro que un agujero negro”, declaró uno de los integrantes del directorio.

Otro de los directores reconoció que la decisión “quizás se aparte un poco del espíritu de la ley”, aunque también consideró que es su derecho asegurarse su jubilación. “No sé cuántos años más de Caja de Profesionales vamos a tener. Creo que no muchos. Esto de las jubilaciones se va al carajo, así que hay que ahorrar”.