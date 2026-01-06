La llegada de Nicolás Maduro a Nueva York y la situación de relativa calma que existe en Venezuela hicieron que el centro de atención en materia internacional se desplazara hacia los países que Donald Trump mencionó como posibles próximos blancos. El mandatario sugirió que los gobiernos de Cuba, Colombia y México podrían correr la misma suerte que el de Venezuela, al tiempo que acusó al primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, de comandar un cartel que trafica cocaína congelada a Estados Unidos. “Todos nuestros informes de inteligencia coinciden en que el primer ministro Nielsen encabeza el cartel del Bacalao, que recibe cocaína desde Colombia, la congela y la envía a Estados Unidos”, declaró Trump en una rueda de prensa en el avión presidencial.

Trump anunció el envío de un portaaviones al mar de Labrador y el comienzo de los ataques a los “narcorrompehielos esquimales” que “trasladan a nuestra nación cocaína que envenena a los jóvenes estadounidenses y que no es una cocaína común corriente, sino una cocaína congelada que provoca daños mucho más serios en el cuerpo humano”.

Ante la consulta de un periodista de si detrás de las políticas de Estados Unidos hacia Groenlandia no hay una intención oculta de quedarse con el petróleo de la isla, Trump negó terminantemente este extremo. “¿De qué intención oculta me hablan? Obviamente que buscamos el petróleo. ¿Qué clase de idiota pensaría lo contrario?”.