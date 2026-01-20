El mandatario estadounidense le mandó hace unos días un mensaje al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en el que relacionó su proyecto de quedarse con Groenlandia por la fuerza con el hecho de que no recibió el Premio Nobel de la Paz. Si bien Støre le respondió que el Comité Noruego del Nobel es un organismo independiente del gobierno, el presidente estadounidense está determinado a seguir castigando a Noruega. Fuentes de la Casa Blanca adelantaron que Trump no le dará la visa a Erling Haaland para que entre a Estados Unidos y pueda jugar con su selección en el Mundial de este año. “Si bien el presidente Trump tiene buena relación con la FIFA, especialmente desde que le dieron el premio de la paz, eso no impide que vaya a tomar medidas contra selecciones particulares”.

Las fuentes relataron que Trump se comunicó con Gianni Infantino para avisarle de su decisión y le sugirió que sacara a Noruega del torneo y la sustituyera por otra selección, con el argumento de que eso es lo que él haría.