La ciudad de Minneapolis, en Minnesota, se transformó en el epicentro de las manifestaciones contra las deportaciones y la represión llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Hasta ayer seguía aumentando el número de efectivos de esta agencia estatal, pero fuentes de la Casa Blanca consideraron que a partir de hoy la tendencia se va a revertir. “El verdadero propósito de Donald Trump era invadir Minnesota y anexarlo a los Estados Unidos, tal como pretende hacer con Canadá y Groenlandia. El problema es que no lo puede hacer porque este estado ya forma parte de Estados Unidos. Trump se enteró de eso hoy, así que su interés en atacar Minneapolis, secuestrar al gobernador y quedarse con los recursos naturales del estado va a disminuir notablemente en las próximas horas”.

Trump también había considerado la posibilidad de intervenir en Minnesota para frenar la represión gubernamental contra los manifestantes, una opción que también estaba manejando y aún maneja para Irán, pero luego se dio cuenta de que, en ese caso, la represión gubernamental había sido ordenada por él mismo.