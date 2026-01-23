Se sabe que en los partidos amistosos de pretemporada lo más importante no es el resultado, sino las conclusiones que puedan sacarse de cara a los torneos oficiales. Es por esto que varios integrantes de la barra de Peñarol consideraron que el saldo de los enfrentamientos con los hinchas de Colo-Colo en las inmediaciones del estadio Centenario “es lo de menos”. “Hubo cosas que hicimos bien y cosas que hicimos mal. Les dimos varias piñas a los chilenos y rompimos unos cuantos vidrios de autos. Por otro lado, dejamos que las cámaras nos filmaran con la cara descubierta. Si eso pasa después de un partido por un campeonato oficial, puede ser un problema, porque nos pueden sacar puntos, pero lo que importa es que el amistoso nos va a servir para corregir errores”, declaró uno de los referentes de la barra.

Sin embargo, esta opinión no es unánime entre los fanáticos. “Para mí no hay amistosos: si nos acostumbramos a que nos pasen por arriba porque es un amistoso, vamos a lograr que dejen de respetarnos. Yo respeto mucho la opinión de los referentes de la barra, pero eso no quita que yo pueda tener una opinión discordante o coserlos a puñaladas para quedarme en su lugar”, lanzó otro hincha.