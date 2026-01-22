Varias medidas impulsadas por el gobierno, referidas a la forma en que se calculan impuestos y se fijan los precios de productos vendidos por el Estado, fueron criticadas por la oposición, desde donde se afirma que forman parte de un “ajuste fiscal”. Sin embargo, en casi todos los casos la respuesta del gobierno es que estas medidas no tienen un fin recaudatorio. “Ninguno de los cambios que planteamos tiene un fin recaudatorio. De hecho, ni siquiera la recaudación de impuestos que lleva adelante esta administración tiene un fin recaudatorio. La simple idea de que estamos haciendo cambios impositivos para aumentar el dinero que le entra al Estado y que necesita para atender los graves problemas sociales que tiene el país nos resulta extremadamente desagradable”, aseguró un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas.

Desde el equipo económico pretenden “despejar cualquier tipo de dudas” sobre las intenciones del gobierno mediante el compromiso de que si en algún momento se aumentan los impuestos con el objetivo de recaudar más dinero, los principales responsables de las políticas económicas se autoflagelarán con látigos de varias puntas en una plaza pública.