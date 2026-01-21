El presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en Montevideo para anunciarle la intención de la colectividad política de regalarle a Donald Trump varios objetos de valor que están guardados en la sede nacionalista, entre los que se encuentra el último poncho utilizado por Aparicio Saravia. Fuentes del PN explicaron que el objetivo es contrarrestar una serie de medidas tomadas por Yamandú Orsi, como cuestionar la intervención militar en Venezuela, hacer una visita oficial a China y permitir el ingreso de un buque hospital de ese país. “No podemos permitir que Orsi se tire en contra de Estados Unidos, porque somos parte del mundo occidental. Con estos regalos queremos dejarle bien claro a Trump que nosotros no somos como la izquierda, sino que lo respetamos y apreciamos su posición como jefe del mundo libre”.

Los nacionalistas también consideran que este gesto de acercamiento a Trump servirá para que los favorezca en las próximas elecciones. “Si nosotros le hacemos regalos y Orsi solamente lo pelea, es obvio que, llegado el caso de tener que elegir entre el Frente Amplio y nosotros, va a elegirnos. Tendría que estar muy mal de la cabeza para aliarse con ellos en lugar de con nosotros”, estimaron las fuentes.