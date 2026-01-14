“Yo no digo que el feminismo no haya hecho aportes importantes, pero hoy en día se fue para el otro lado y pasó de combatir la discriminación hacia las mujeres a promover la discriminación y el odio contra los hombres”, aseguraba ayer en TikTok un joven influencer que apoya a figuras de la política internacional como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. El comentario hacía referencia a una medida implementada por el Ministerio de Desarrollo Social consistente en subsidiar productos de higiene menstrual a mujeres de bajos recursos. “¿Por qué las mujeres reciben un subsidio para productos de higiene menstrual y nosotros no? ¿Saben por qué? Porque las feminazis odian a los hombres”, aseguró el influencer.

Otro tiktoker opinó que la medida busca “ahorcar financieramente a los hombres, que, como van a tener que seguir gastando en productos de higiene menstrual, van a quedar con más chances de ser sometidos financieramente por las mujeres”.