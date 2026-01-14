Si bien descansar el físico es importante, el principal beneficio de las vacaciones es el descanso del cerebro. Alejarse de las preocupaciones cotidianas genera un efecto relajante y placentero indispensable para nuestra psiquis. Afortunadamente, muchos frenteamplistas comprendieron bien esto y decidieron aprovechar la temporada turística para darle un descanso a la alarma que vienen sintiendo desde hace varios años por el ascenso de la ultraderecha en Argentina. “Uno no puede estarse preocupando todo el tiempo por todo. Obviamente que me parece alarmante que Javier Milei siga gozando de esos niveles de popularidad a pesar de que su ajuste está causando estragos en la sociedad. Pero bueno, es verano, tengo derecho a darle un descanso a esas preocupaciones y disfrutar del hecho de que la llegada de argentinos está impulsando una temporada turística que va a dejar una buena cantidad de dinero a las arcas estatales”, declaró un alto cargo ministerial.

Pero no todos los jerarcas están pudiendo disfrutar de esta licencia. “Yo intento no pensar mucho en que toda esta guita que nos está entrando y que es fundamental para financiar nuestro programa de gobierno entra gracias a que ganó Milei, pero a veces me cuesta. No es fácil desenchufarse”.