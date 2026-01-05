En el marco de las movidas que generó la adjudicación de los derechos de televisación del fútbol uruguayo, los canales de Tenfield dejaron de emitirse en los cables montevideanos. Si bien el fútbol seguirá accesible mediante el streaming, vía Tenfield, y por cable, a través del consorcio Direct TV/Torneos, aún no se sabe qué pasará con el básquetbol y el carnaval. En este último caso, desde VTV garantizaron que los uruguayos podrán seguir viendo los espectáculos del Teatro de Verano. “La verdad es que nosotros venimos repitiendo los mismos espectáculos desde 2015. Hubo varios momentos en los que consideramos la posibilidad de transmitir los nuevos espectáculos, pero todas las veces llegamos a la conclusión de que no valía la pena, porque nadie se iba a dar cuenta. Y la verdad es que no nos equivocamos, porque salvo un par de fanáticos del carnaval, nadie más llamó para quejarse. En todo caso, si no podemos arreglar para transmitir por cable el concurso del Teatro de Verano, simplemente vamos a seguir repitiendo espectáculos por algún otro medio”, indicó un representante de Tenfield.

“El espectáculo de este año es completamente diferente al del año anterior”, periodista de carnaval que no se acuerda de cómo era el espectáculo del año anterior.