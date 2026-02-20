El semanario Búsqueda divulgó ayer una serie de audios que aportan nueva información sobre las negociaciones entre el Ministerio de Defensa Nacional y el astillero Cardama. Si bien inicialmente se creyó que todas las decisiones habían sido tomadas exclusivamente por el titular de la cartera, los audios dan a entender que Smithers tuvo una participación bastante activa en las negociaciones. En las conversaciones, un abogado del estudio Delpiazzo le informa a Smithers sobre varias irregularidades en la documentación presentada por Cardama referida a las garantías para celebrar el contrato. A pesar de esto, Smithers no da señales de preocupación y se mantiene optimista con respecto al curso de las negociaciones.

De todas maneras, fuentes de la pasada administración consideraron que los audios no necesariamente demuestran que Smithers estuviera operando por su cuenta para favorecer al astillero. “Hay que tener en cuenta que Smithers siempre sintió una devoción muy fuerte hacia el ministro. Es perfectamente posible que simplemente estuviera siguiendo sus órdenes y que su entusiasmo se debiera precisamente a que estaba haciendo las cosas bien para congraciarse con su jefe”.