La gran actuación del volante celeste en el partido entre Real Madrid y Benfica por la Champions League confirmó que llega al Mundial en uno de sus mejores momentos. Pero la situación de la mayoría de los jugadores que seguramente vayan a ser convocados no es tan buena. Muchos de ellos están jugando de suplentes o directamente no juegan en sus clubes y van a llegar con muy poco rodaje al Mundial.

Frente a esta situación, el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, estaría considerando la posibilidad de citar al hijo de 6 años de Valverde. Desde el cuerpo técnico celeste explicaron que “entre un jugador que está prácticamente sin actividad y otro que por lo menos juega un poco todos los días, claramente hay que quedarse con el segundo. Además, lo bueno del hijo de Valverde es que está acostumbrado a jugar con su padre, o sea que se conocen muy bien. Si vemos que el físico le da para jugar al menos medio tiempo, seguramente lo citemos”.