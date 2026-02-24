En 2019, cuando nació Cabildo Abierto (CA), parecía que los enfrentamientos entre el partido y el Frente Amplio (FA) iban a ser permanentes, pero desde el comienzo de este período de gobierno la relación entre ambas colectividades políticas es muchísimo más fluida. De hecho, CA es el partido opositor que más cerca se ha mostrado del oficialismo. Desde el FA afirman que en el pasado juzgaron “con cierto prejuicio” a los cabildantes. “Puede ser que a algunas personas les llame la atención que negociemos tanto con un partido cuyos dirigentes han defendido a los represores de la última dictadura, pero la verdad es que son casos aislados. No podemos juzgar a todo el partido por un par de ovejas negras”, opinó un diputado frenteamplista.

El legislador agregó que “Álvaro Perrone es un civil, por lo que en cualquier momento se puede pelear con los militares e irse, como les ha pasado a tantos. Y la diputada que lo acompaña en la bancada es más bien calladita. De hecho, desde que comenzó la legislatura no hizo uso de la palabra ni apareció en los medios, así que tampoco podemos acusarla de nada”.