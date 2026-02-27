Tras el hallazgo de niveles de trihalometanos más altos de los permitidos en el agua potable, se divulgó que varios dirigentes del Frente Amplio (FA) no toman agua de la canilla, sino que utilizan filtros. Esto generó críticas desde el Partido Nacional (PN), que a su vez fueron respondidas por los frentistas. “¿Que si uso filtro de agua en lugar de tomar agua de la canilla como las personas de bajos ingresos? Sí, es cierto. Pero no menos cierto es que yo compro una marca que no es mala pero tampoco es de las mejores. Los dirigentes del PN, en cambio, compran los filtros más caros del mercado. Encima los cambian cuando supuestamente hay que cambiarlos. Los frenteamplistas los hacemos durar un poco más, porque tenemos plata, pero no tanta”, escribió un dirigente del FA en X.

Otra dirigente consideró que utilizar un filtro de precio medio en lugar de uno de alta gama “permite que una se sienta más cerca del pueblo, algo que un oligarca que use filtros de 1.000 dólares jamás podría entender”. “Hay algo que es incontrastable: dentro del universo de personas que pueden llegar a ser dirigentes políticos de peso, es decir, la clase media y la clase alta, nosotros somos los más pobres”.