Los hijos de Pablo Carrasco declararon el lunes ante el juez que investiga la estafa piramidal pergeñada por su padre. Cuando fueron consultados por los departamentos que Carrasco había puesto a nombre de ellos, los tres declararon que en el momento de recibirlos no estaban al tanto de que el dinero provenía de la estafa. “La verdad es que hasta que saltó todo yo estaba convencida de que los Reyes Magos nos habían traído esos departamentos. Quizás a alguno le pueda sorprender que personas de nuestra edad aún creyeran en los Reyes Magos. El tema es que, para papá, nosotros nunca dejamos de ser sus hijitos adorados. Por eso nunca nos quiso revelar la verdad”, declaró una hija de Carrasco.

Otro de los hijos del fundador de Conexión Ganadera relató que la determinación de su padre por mantenerlos ilusionados lo llevó incluso a pedirle a un escribano que funcionara como cómplice. “Papá nos llevaba los 6 de enero a firmar las escrituras de los departamentos y en el despacho del escribano había pasto en el piso y tarros con agua por la mitad. Realmente era todo muy verosímil”.