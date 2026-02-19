En un hecho muy poco frecuente, un mismo asunto será investigado por la cámara alta y la cámara baja, en sendas comisiones. La oposición ya había anunciado la creación de una comisión para investigar el contrato con Cardama en Diputados, y, en respuesta, el oficialismo creó una en el Senado, donde tiene mayoría. De todas maneras, tanto desde el oficialismo como desde la oposición se comprometieron a que no haya “superposiciones o fricciones” entre las preinvestigadoras. “No queremos que esto se transforme en una especie de competencia. De hecho, ya arreglamos para armar un picadito con posterior asado entre las dos comisiones para enfatizar que acá no se trata de determinar cuál de las dos es mejor, sino de divertirnos un rato chicaneando a los rivales políticos”, explicó una fuente legislativa.

En caso de que ambas comisiones terminen constituyéndose, cada una armará un equipo, buscando que haya “cierta paridad”. “Los diputados son más jóvenes y tienen más energía, pero los senadores son más ladinos, más arteros. Creo que va a estar parejo”, vaticinó la fuente consultada.