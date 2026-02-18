Si bien en marzo comienzan las clases y los uruguayos que se van de vacaciones en ese mes son muy pocos, aún faltan varias semanas para que la temporada de vacaciones se termine definitivamente y el país retome el nivel de actividad que se mantendrá hasta diciembre. En un intento por acortar este largo período vacacional o semivacacional, un grupo de legisladores propuso que el comienzo real del año siga teniendo lugar tras la llegada del último ciclista, pero no de la Vuelta Ciclista, sino de Rutas de América. “Sabemos que en Uruguay es muy difícil cambiar las tradiciones, por eso queremos hacer un cambio que no sea radical, sino que mantenga algunas características de la situación previa. Si pedimos que el año empiece cuando termine Carnaval, seguro que mucha gente se va a quejar porque eso de terminar el año con la llegada del último ciclista forma parte de nuestra idiosincrasia. Usando Rutas de América como referencia, nos protegemos de estas críticas”.

La confesión: “La verdad es que yo, hasta que no terminan las vacaciones de julio, laburo a media máquina”. Uruguayo promedio.