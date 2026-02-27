Uruguay tiene tasas de natalidad extraordinariamente bajas para la región y esto generalmente es visto como un problema por la población, aunque esta percepción cambia en algunos grupos y en algunos momentos. Una encuesta realizada entre padres cuyos hijos empiezan la escuela esta semana, y por lo tanto están abocados a la compra de útiles escolares, reveló que estos consideran que las tasas de natalidad son demasiado altas.

Una madre de un escolar que empieza tercer año el lunes consideró que Uruguay “tiene demasiados niños”, algo que se debe a la excesiva presión social que existe para tener hijos, sobre todo en el caso de las mujeres. “Te presionan para tener hijos, pero después tenés que encargarte sola, o como máximo con tu pareja, de gastar un dineral todos los años en la compra de útiles escolares”. En opinión de esta madre, la presión para procrear debería ser selectiva, es decir, solamente aplicada sobre los padres que pueden comprar los útiles sin endeudarse. “¿Habría todavía menos nacimientos que ahora? Seguramente. Pero bueno, también habría menos morosos. Eso sería bueno para la economía”.