Con la violencia del narcotráfico avanzando en toda América Latina, las imágenes de los atentados que sufrió México a raíz de la captura del narcotraficante más buscado causaron alarma en muchos países. Aquí en Uruguay, el ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció su preocupación por los acontecimientos, pero también aclaró que la situación de México y la de Uruguay son diferentes. “México es un país que está completamente tomado por el narcotráfico, con cárteles muy poderosos que incluso atentan contra altos funcionarios del Estado. Aquí no vamos a ver esas cosas, por lo menos durante los próximos meses. Es más, yo me arriesgaría a decir que antes de fin de año no se van a registrar en nuestro país olas de atentados a nivel nacional como represalia por la captura de algún narco”.

Con respecto a lo que podría ocurrir en 2027, Negro se mostró más cauto. “Falta mucho para eso. Hay que ver cómo evoluciona la situación en nuestro país y la región. Si, por uno de esos milagros inexplicables, logramos detener el avance del narcotráfico, podemos llegar a tener un 2027 sin atentados ni bloqueos de rutas”.