Tan solo algunas horas después de comenzado su mandato, el nuevo presidente de Perú, José María Balcázar, ya generó un escándalo. El mandatario interino reafirmó unas declaraciones suyas de 2023, en las que defendía el matrimonio infantil. Según varios analistas, Balcázar podría convertirse en el primer presidente de la historia de Perú que se va por voluntad propia, sin ningún tipo de presión. “Mi teoría es que se arrepintió de haber aceptado su cargo, entonces decidió reafirmar esas declaraciones para que nadie se lamentara por su renuncia”, aventuró un politólogo peruano.
Otra politóloga de ese país coincidió en que Balcázar difícilmente termine su mandato interino y que su salida no se dará debido a un escándalo de corrupción, aunque por otro motivo. “No sé a quién se le ocurrió meter un presidente interino de 83 años. Si la idea era acabar con esta seguidilla de presidentes que no logran terminar ni siquiera un interinato, fue una pésima decisión”.
La esperanza: “Ya me va a tocar a mí. Siento que mi día está cada vez más cerca”. Asesino y ladrón convicto que sueña con convertirse en presidente de Perú.