La decisión de la Suprema Corte de Justicia estadounidense de declarar ilegales los aranceles decretados por Donald Trump fue la última de una larga serie de enfrentamientos entre el mandatario y la Justicia. Según Trump, todos los organismos judiciales de Estados Unidos son “ilegítimos”, ya que fueron introducidos por “inmigrantes ilegales romanos”. “Uno abre cualquier libro de Derecho y no entiende una palabra de lo que dice. Eso ocurre porque no están escritos en inglés, sino en latín, que es el idioma de Roma”.

Trump advirtió que está considerando seriamente la posibilidad de que el ICE, la agencia del gobierno que aplica políticas migratorias, clausure el Poder Judicial. “No podemos dejar que los extranjeros infiltren nuestro país y su cultura. Si la Justicia no abandona el uso de palabras extranjeras que no se entienden y adopta nuestra cultura y nuestros valores, será ilegalizada y neutralizada”.