La Intendencia de Montevideo y Adeom siguen sin llegar a un acuerdo y desde ambos bandos se están preparando para una batalla “larga y difícil”. Los trabajadores municipales creen que tienen “todas las de ganar”, ya que piensan tirar sobre la mesa una propuesta “que la intendencia no va a poder rechazar”. Según explicó un dirigente de Adeom, “el planteamiento que le vamos a hacer a Mario Bergara es muy sencillo. Si no cede a absolutamente todas nuestras demandas, vamos a crear otra Valeria Ripoll”.

El sindicalista aclaró que esta segunda versión de la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional sería “mucho más evolucionada”, con nuevas prestaciones. “Para empezar, va a tener un perfil más centrista, porque eso de ser de izquierda y después pasarse a la derecha no inspira demasiada confianza. Además, tanto su extracción social como su forma de hablar, de vestirse y hasta de moverse estaría lo más cerca posible de la de una uruguaya promedio, de modo que su integración al Partido Nacional sea menos traumática para los blancos”. El dirigente dijo estar “confiado” en que las autoridades municipales entiendan que el sindicato “va en serio” y puede hacerle mucho daño al Frente Amplio. “Esta vez sí nos va a salir bien”.