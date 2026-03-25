Si bien algunas lluvias lograron paliar un poco la falta de agua en el territorio nacional, el fantasma de una sequía como la registrada entre 2022 y 2023 no se ha disipado del todo. En el gobierno son conscientes de que la situación es “compleja”, pero lo que más preocupa es la perspectiva de que pueda empeorar sensiblemente. “Hay que ser realistas. Si no llueve lo suficiente dentro de los próximos seis meses, van a empezar a morir data centers. Nos estamos preparando para lo peor”, reconocieron desde Torre Ejecutiva.

En el gobierno son conscientes de que un episodio de muerte de data centers sería “extremadamente perjudicial” para la imagen uruguaya. “Nosotros nos presentamos ante los inversores como un país en el que el agua nunca va a faltar. La posibilidad de que haya data centers adelgazando o incluso muriendo por falta de agua sin dudas que desestimulan a cualquier inversor”.