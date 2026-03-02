La ciudad es uno de los principales destinos turísticos de Uruguay, debido al buen estado de conservación de sus calles y edificios de la época colonial, pero el intendente coloniense considera que el potencial de la capital departamental no está siendo aprovechado en su totalidad. “Es cierto, están los edificios, están las calles, pero nos falta un poco de espíritu virreinal”, aseguró Guillermo Rodríguez. Es por esto que el jerarca decidió implementar algunas medidas de gobierno que transmitan el clima del siglo XVII. “¿A quién se le podría ocurrir que en la época colonial podía haber algo parecido a los cuidacoches o, en todo caso, a los cuidacoches con derechos? Sería imposible. Por eso decidimos prohibirlos. Si queremos que la ciudad esté realmente conservada como en la época colonial, tenemos que mantener el espíritu con el que se gobernaba en esa época”.

Salida laboral: “No queremos que toda esa gente se quede sin ingresos. Van a trabajar haciendo adoquines a golpes de pico”. Guillermo Rodríguez, gobernante de los de antes.