El Plan Nacional de Seguridad presentado ayer por Yamandú Orsi y Carlos Negro tiene un capítulo dedicado a la situación carcelaria. Una de las principales propuestas en ese sentido es la construcción de dos cárceles de máxima seguridad para encerrar allí a reclusos especialmente peligrosos. “La idea es que estas cárceles alojen a los delincuentes que recién salieron de las cárceles comunes y, precisamente por eso, cometieron delitos más graves y más violentos que los que los llevaron a la prisión en primera instancia”, explicaron desde el Ministerio del Interior.

Las autoridades aclararon de todas maneras que en este aspecto, al igual que en muchos otros del plan, “se hizo lo que se pudo, no lo que nos hubiera gustado”. “Obviamente, si hay más cárceles comunes que cárceles de alta seguridad, las segundas nunca van a tener espacio para albergar a quienes entraron a las primeras como personas violentas y salieron como personas mil veces más violentas. Pero por lo menos estamos dando pasos en la dirección correcta, que es la de acompañar a los alumnos de la universidad del delito durante todo el proceso educativo”.