El anuncio de que el astillero Cardama desistió de demandar al Estado en la Justicia uruguaya generó diversas reacciones en el sistema político. Mientras que desde el oficialismo se lo interpretó como una prueba de que la empresa no tiene posibilidades de ganar un juicio, en la oposición dan por descontado que Mario Cardama iniciará un arbitraje internacional. Según un diputado nacionalista que no se pierde ninguna serie ni película sobre abogados, “si Cardama nos lleva a juicio, y es muy difícil que decida no hacerlo, es prácticamente un hecho que nos va a ganar y nos va a sacar cientos de millones de dólares”. El legislador explicó que los jurados de los tribunales de arbitraje “suelen ver con simpatía a los demandantes”. Además, estimó que “si nos toca uno de esos jueces que, ante cualquier pedido de la defensa, responden ‘no ha lugar’ o reprenden a los abogados con frases como ‘abogado, deje ya de tentar su suerte’ o ‘le advierto que se está adentrando en un terreno peligroso’, es prácticamente un hecho que, al finalizar el proceso, vamos a ver cómo un magistrado vestido con una toga negra nos impone una multa multimillonaria, golpea su martillo y dice ‘se levanta la sesión’. Y yo no estoy tocando de oído. Yo sé de estas cosas”.

El peritaje: “Hice un curso de operador PC en los años 90 y puedo asegurar que esos correos electrónicos con documentos falsos no fueron escritos por Mario Cardama”. Legislador nacionalista que sabe de lo que habla.