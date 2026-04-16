Los acreedores de Conexión Ganadera estudian una propuesta para recuperar una parte del dinero que invirtieron en la estafa piramidal. El acuerdo, que permitiría el reparto de 35 millones de dólares entre los damnificados, fue criticado por Pablo Carrasco, socio fundador de la empresa. “Cuando la gente dice que no entiende por qué se habla de la hegemonía de la izquierda, bueno, esta es la hegemonía de la izquierda. Operadores judiciales que optan por la pobreza repartida, es decir, por un abordaje socialista, en lugar de confiar en la mezcla de iniciativa individual y economía de mercado”.

El exempresario consideró que sería “mucho mejor” que le dieran el dinero a él para que lo invierta y, una vez quintuplicado el capital, lo reparta entre los acreedores. “Si apuestan a repartir la pobreza en lugar de a que se derrame la riqueza, después no me culpen”, sentenció Carrasco.